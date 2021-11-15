Sultangazi’de çocuklar eğlenceli tiyatrolarla güzel bir tatil geçirecek

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı’nın birinci dönem ara tatili başladı. Sultangazi Belediyesi de birbirinden eğlenceli tiyatro oyunlarıyla ara tatili öğrenciler ve aileleri için bir şenliğe dönüştürmeyi planlıyor.

Sultangazi Belediyesi, çocuklar ve gençlerle çok sevilen etkinliklerde buluşmaya devam ediyor. Bugüne kadar bayram şenliği, yaz yüzme havuzları, çocuk festivali, Bilal Sonses Konseri, Sultanşehir Gençlik FEST ve Ekin Uzunlar Konseri gibi etkinliklerle ilçenin çocuklarına ve gençleri keyifli dakikalar geçirdi. 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı’nın birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başlayıp 19 Kasım 2021 Cuma günü sona erecek. Sultangazi Belediyesi, çocukların çok seveceği tiyatro oyunlarıyla, tatili gerçek bir şenliğe çevirmeyi amaçlıyor. Sultangazi Belediyesi’nin çocuklarla buluşturacağı tiyatro oyunları, saat 11.00 ve 15.00’te olmak üzere iki seans halinde düzenlenecek. Oyunların tarihleriyse şöyle sıralanıyor:

15 Kasım Pazartesi: Maysa ve Bulut

16 Kasım Salı: Kaptan Pengu

17 Kasım Çarşamba: Sokak Dostları Müzikali

18 Kasım Perşembe: Kahramanlar Köyü

19 Kasım Cuma: İnteraktif Şov