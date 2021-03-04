Sultangazi’de “Kedi Köyü” kuruldu

Sultangazi’de sokak hayvanları ile ilgili dikkat çeken bir proje hayata geçirildi. Kedilere özel evler üretilerek bir “Kedi Köyü” kuruldu. Öte yandan proje kapsamında mahalle ve parklara da kedi evlerinden bırakılacak.

Pandemi döneminde de sokak hayvanlarına yönelik yaptığı çalışmalarla beğeni toplayan Sultangazi Belediyesi, bu kez kediler için anlamlı bir çalışma yaptı. Kedilere özel evler üreterek bir “Kedi Köyü” kurdu. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Veteriner İşleri Şefliği bahçesinde hayata geçirilen Kedi Köyü’nün yanı sıra mahallelerdeki çeşitli noktalara ve parklara da kedi evleri bırakılacak. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ve çocuklar hem köyü gezdi, hem de kedileri sevdi.

“Kedilerimizi evlere çıkarıyoruz”

Kedi evlerini birçok noktaya bırakacaklarını söyleyen Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Bugün kedilerimiz için küçük bir köy kurduk ve sizlerle beraberiz. Kedilerimizi evlere çıkarıyoruz o yüzden kedi evleri yaptık ve artık triplex evleri oldu. Beş tane kedinin bir arada yaşayabileceği farklı farklı bölümlerinin olduğu küçük bir kedi köyümüz var. Bütün canlılar bizim için önemli onların daha iyi barınabilecekleri ve besini bulabilecekleri alanlar oluşturmamız lazım. Şehir içerisinde onları koruyup kollamamız gerekiyor. Bu çerçevede biz de kedi evlerimize bu süreci başlatmış olduk. Bizim parklarda kedi ve köpek evlerimiz var ama konsept dahilinde bir kedi köyünü burada olduğu haline getiriyoruz. Bunları Sultangazi’nin bir çok parkına farklı dağıtacağız. Oralar kediler içinde korunaklı bir hale gelmiş olacak ve üretimine devam edeceğiz. Bizler bu hizmeti yürüteceğiz ama artık kedi evleri Sultangazililere emanet; şehri esasında hep beraber korumalıyız” dedi.

“Hayvanların tedavilerini yapmaya çalışıyoruz”

Sokak hayvanlarının bakımları ile ilgilenen Şermin Mutlu, “Biz de bulduğumuz hayvanları buraya getirerek hayvanların tedavilerini yapmaya çalışıyoruz. Bu hayvanı da sokaktan bulduk yağmurlu bir gecede üşütmüştü. Bunu da şimdi koruma altına aldık. Belediyede tedavilerini yaptırıyoruz, kısırlaştırmasını belediye ile yaptıracağız” şeklinde konuştu.