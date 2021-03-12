Sultangazi’de puzzledan dev Türkiye Haritası yapıldı

İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. Yıl Dönümünde Sultangazi’de “On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal” programında dev bir puzzle birleştirilerek Türkiye Haritası ve istiklal Marşı ortaya çıkartıldı.

Türkiye’nin farklı illerinden Sultangazi’ye gelerek yaşayan insanları temsilen Sultangazi Belediyesi “On Kıta Bir Vatan İlelebet İstiklal” programını 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı’nda düzenlendi. Programda İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yılı nedeniyle dönemin anlatıldığı resim sergisi düzenlendi. Sergide milli mücadelenin nasıl kazanıldığını anlatan arşiv fotoğraflar ve çocukların milli mücadeleyi anlatan resimleri yer aldı. Sergiyi gezen vatandaşlara Türk Bayrakları ile çektirdikleri hatıra fotoğrafları bastırılıp hediye edildi. Programda en çok dikkat çeken dev Türkiye haritası puzzle oldu. Vatandaşlar ellerine aldıkları her bir ili sahnede birleştirerek Türkiye haritası ve istiklal Marşı ortaya çıkartıldı. Sergide ayrıca dönemi temsilen küçük çocuklar İstiklal Marşı’nın kabulünü anlatan gazeteyi dağıttılar.

“Milli mücadele İstiklal Marşı ile taçlandırılmıştır”

İstiklal Marşımızın Kabulünün 100. Yıl Dönümünde düzenlenen programa katılan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Bilim merkezimizde yer alan ilk ve ortaokul sınıflarındaki çocuklarımızın resim sergisini burada ziyarete sunuyoruz. Buraya gelen vatandaşlarımızın hatıra alanında kendilerine fotoğraflarını basıp güzel bir anı oluşturmalarını sağlıyoruz. Milli mücadele ruhunu unutmamalıyız. Milli mücadele İstiklal Marşı ile taçlandırılmıştır. Anayasamızın değiştirilemez 4 maddesinden 3.’sü İstiklal Marşımızdır” ifadelerini kullandı.