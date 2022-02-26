banner4556

Sultangazi’de ünlü isimler mobilya mağazası açılışına katıldı

banner4664

Sultangazi’de mobilya mağazası açılışına Nuri Alço, Willma Elles, Nilay Dorsa, Nur Ertürk gibi ünlü isimler akın etti. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’un kurdele kesimi ile açılışı gerçekleşen mağazaya vatandaşlar ilgi gösterdi.

Sultangazi’de ünlü isimler mobilya mağazası açılışına katıldı
banner4583

Sultangazi’de mobilya mağazası açılışına Nuri Alço, Willma Elles, Nilay Dorsa, Nur Ertürk gibi ünlü isimler akın etti. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’un kurdele kesimi ile açılışı gerçekleşen mağazaya vatandaşlar ilgi gösterdi.

Sultangazi’de açılışına özel yüzde 40 indirim uygulayan mağazanın açılışına, Nuri Alço, Willma Elles, Nilay Dorsa, Nur Ertürk gibi ünlüler katıldı. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun’un kurdele kesimi ile Özgün Mobilya açılışı yapıldı. Firma yetkilileri ise indirimlerin açılışa özel bir süre devam edeceğini duyurdu. Firma sahibi Kazım Bilmiç, "Halkımıza hizmet etmekten mutluyuz. Toptan imalat fiyatından halkımıza hizmet etmek istiyoruz. Herksin ayağına sağlık. herkese çok teşekkür ediyorum bizi yalnız bırakmadılar" ifadelerini kullandı.

Açılışta konuşan Nuri Alço, "Her keseye uygun, her kişinin alabileceği fiyattan yapmışlar. Halka yönelik çalışıyorlar. Gerçekten kutlarım" dedi.

banner4336

Öte yandan, firma yetkilileri indirimlerin açılışa özel bir süre devam edeceğini duyurdu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Başakşehirli annelere sağlıklı beslenme eğitimi
Başakşehirli annelere sağlıklı beslenme eğitimi
  1. GENEL

banner3841

banner4665

banner4578

banner4321

banner4666