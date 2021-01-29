Sultangazi’deki kadınlara girişimcilik desteği

Sultangazi Belediyesi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve WALD işbirliği ile ‘Yenilikçi Girişimci Kadınların Desteklenmesi’ adlı projeyi hayata geçirdi. 2 ayrı atölyede eğitimlerin verildiği proje ile üretilen ürünler SU-MEKAN’DA tanıtıldı.

Sultangazi Belediyesi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve WALD işbirliği ile hayata geçirdiği ‘Yenilikçi Girişimci Kadınların Desteklenmesi’ projesi ile kadınların üretici kimliklerini ön plana çıkarıyor. Proje kapsamında oluşturulan Mutfak Atölyesinde organik gıda, Dikiş Atölyesinde ise yıkanabilir maske yapımı eğitimleri verildi. ‘Yenilikçi Girişimci Kadınların Desteklenmesi’ projesi kapsamında üretilen sade, karışık, pancarlı, havuçlu ve ıspanaklı erişte, nar ve ayva reçelleri ile yıkanabilir maskeler Sultangazi Kadın Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi (SU-MEKAN)’nde tanıtıldı.

Düzenlenen proje tanıtımına Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nden Selçuk Şatana, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı’ndan Hülya Alper ve çok sayıda kursiyer katıldı. Projenin ilk etapta 30 kadın ile başlangıcı yapıldı. Tanıtım toplantısı sonunda mezun 2 kadın kursiyere sertifikaları verildi. Projeye katılmak isteyen kadınlar internet sitesi veya Gazi Mahallesinde bulunan Su-Mekan’a gelerek başvuruda bulunabilecekler.

“Tamamen doğal ve organik üretimin”

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Yenilikçi Girişimci Kadınların Desteklenmesi Projesi’ kapsamında eğitim, girişimcilik ve üretimle ilgili çalışma yapıyoruz. Sultangazi‘de bulunan ilk aşamada 30 kadınımız ile başlangıcımızı yaptık. Sebzeli olarak erişte üretimi ve 3 çeşit reçel yapımı ile maske üretimi ile ilgili eğitimler veriyoruz. Verdiğimiz eğitimler tamamen doğal ve organik üretimin nasıl yapıldığına dair bilgiler içeriyor. Daha sonra girişimci olarak ürettiklerinin sürdürülebilirliğini anlattık. Kendi evlerinde ürettikleri malzemeleri nasıl satabilirler bunları öğrettik. Üretimlerimizde makine kullanılmadan el emeği ile yapılan ürünlerdir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı koordinasyonunda Sultangazi Belediyesi olarak yaptık. Belediye internet sitesi üzerinden veya Su-mekan’a gelerek başvuruda bulunabilirler” diye konuştu.