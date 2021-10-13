Sultangazili gençlere Boğaz turu

Sultangazi Belediyesi, eğitimden kültüre spordan sanata her alanda önemli çalışmalara imza atarak desteklediği gençleri, düzenlediği Boğaz turu ile İstanbul’un güzellikleriyle buluşturdu.

Sultangazi Belediyesi’nin daha önce kadınlara yönelik olarak düzenlediği Boğaz turunun konukları bu kez gençler oldu. İstanbul Boğazı’nın güzellikleriyle buluşan ve oldukça keyifli vakit geçiren gençlerin neşesi yüzlerine yansıdı. Simit ve çay eşliğinde gerçekleşen gezi sırasında gençler Boğaz’ın tadını çıkardı.

Tarih, doğa ve kültür dolu bir gezi

Sultangazi’den kalkan servis otobüsleriyle Beşiktaş İskelesi’ne bırakılan gençler daha sonra Boğaz turunun yapılacağı 3 katlı vapura binerek İstanbul’un güzelliklerini seyretmeye başladı. Yeşille mavinin buluştuğu Boğaz turuna Osmanlı tarihinden izler taşıyan hepsi birbirinden güzel Dolmabahçe, Çırağan ve Beylerbeyi sarayları ile Kız Kulesi eşlik ederken, tarihi önemi büyük Mihrimah Sultan ve Ortaköy Camii gibi yapılar da ilgi çekti. Kültür hayatımızda önemli izler bırakan pek çok edebiyatçı ve sanatçının yaşadığı birbirinden güzel yalılar ve kasırlardan oluşan manzaranın tadını çıkaran gençlerin etkinlikten memnun olduğu gözlendi. Boğaz turu boyunca alanında uzman bir rehberin anlatımıyla gençler, bu güzel manzara hakkında detaylı bilgi sahibi olma fırsatını buldu.

“Gençlerimiz bizim geleceğimiz”

Gezi sonrası tekrar servislerle Sultangazi’ye gelen gençler, gerçekleştirilen Boğaz turu dolayısıyla Sultangazi Belediyesi’ne memnuniyetlerini iletti. Geleceğin mimarı gençlere yönelik hizmetlerini artırarak sürdüreceklerini kaydeden Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Eğitimden kültüre, spordan sanata her alanda gençlerimize yönelik hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Sultangazi Eğitime Destek Akademisi (SEDA) gençlerimizin eğitimlerine katkı sağlayarak onların başarılı olması için çalışmaya devam ediyor. Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim Merkezi’de gençlere yönelik olarak 7 branşta atölye dersleri veriyoruz. Üç ayrı alanda seçmeli dersler veriyoruz. Bu branşlar arasında astronomi, robotik kodlama, akıl zeka, fen bilimleri, drama ve düşünme becerileri gibi atölyeler var. Müzik, resim ve tiyatro alanlarında da seçmeli dersler veriyoruz. Teknofest etkinlikler için proje grupları oluşturup yarışmalara hazırlıyoruz. Avrupa yakasının en güncel Planeteryumu’na sahibiz. Planetaryum’da gençlerimiz astronomi ilgili atölyelere katılıyorlar. İlçe genelinde 13 kütüphanemizle haftanın 7 günü öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Spor Akademilerimiz kapsamında karate, tekvando, güreş, basketbol, voleybol ve okçuluk gibi 10 ayrı branşta spor eğitimlerimizi sürdürüyoruz. Kültür sanat etkinliklerimiz kapsamında tiyatro oyunları, seminerler, sinema gösterimleri, söyleşiler ile gençlerimizi birbirinden güzel programlarla buluşturuyoruz. Edebiyata yönelen kardeşlerimiz için Yazı Akademisi’ni hayata geçirdik, 2 yıldır eğitimlere devam ediyor yakında da 3. dönemi başlatıyoruz.” dedi.

“Gençlerimiz, İstanbul’un güzellikleriyle buluştu”

Gençlere yönelik etkinliklerin sürdüğünü belirten Başkan Dursun, “İlçemizdeki başarılı gençlerimizi bu yaz GAP Turu ve Bosna Hersek Gezisi ile de ödüllendirdik. Gerçekleştirdiğimiz konserlerimiz pandemi nedeniyle gezip eğlenemeyen gençlerimize özledikleri heyecanı ve duyguları yaşatıyor. Boğaz turlarımız da gençlerin hem İstanbul’un güzellikleriyle buluşmasına hem tarih, doğa ve kültür dolu anların keyfini çıkarmasına katkı sağlıyor. Onları mutlu gördükçe bizim de mutluluğumuz artıyor. Bundan sonra da gençlerimize yönelik çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz.” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.