Sultangazi’nin başarılı gençlerine Bosna Hersek ödülü

Sultangazi Belediyesi bu senenin başarılı gençlerini kültür gezisiyle ödüllendirdi. Sınavlarda dereceye giren veya spor turnuvalarında başarıyı yakalayan 40 genç, belediyenin onlara armağan ettiği 4 günlük Bosna Hersek Gezisiyle unutamayacakları bir gezi deneyimi yaşadı.

Sultangazi Belediyesi, Sultangazi Eğitime Destek Akademisi(SEDA) ile Sultangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün başarılı gençlerini, tarih dolu bir kültür gezisiyle ödüllendirdi. Sınavlarda dereceye giren veya spor turnuvalarında başarıyı yakalayan 40 genç, belediyenin onlara armağan ettiği 4 günlük Bosna Hersek Gezisiyle unutamayacakları bir deneyimi yaşadı. Gençlerin gezideki ilk durağı, Bosna Savaşı’nın acı hatıralarıyla Srebrenitsa oldu. Aliya İzzet Begoviç’in anıt mezarının bulunduğu Kovaçi Şehitliği’nde Bosna Savaşı ve İzzetbegoviç hakkında rehberlerden bilgi alan gençler duygu dolu anlar yaşadılar. Savaş zamanı bir bomba ile birçok kişinin aynı anda yaşamını yitirdiği noktalar olan Saraybosna Gülleri; Pazar yeri katliamının yaşandığı ve 68 kişinin hayatını yitirdiği Markale Semt Pazarı; yakılarak içindeki birçok değerli eserle birlikte kül olan Vjecnica Kütüphanesi; büyük acıların yaşandığı Ahmiçi Köyü ile köy camiinin avlusundaki Şehitler Anıtı ve katliam fotoğraflarının bulunduğu sergi salonu; savaşta şehit düşen ilk Türk olan Selami Yurdan’ın Kabri; savaşta minaresi havan topu ile büyük zarar gören ve bu yüzden “Gazi Cami” diye de anılan Vardacka Camii; 1425 gün süren Saraybosna Kuşatması’nı yararak savaşın seyrini değiştiren Yaşam Tüneli ve Müzesi, gençlerin Bosna Savaşı’nda yaşanan trajedilerin ve kahramanlıkların hatıralarıyla buluştukları diğer noktalar oldu. Bosna Savaşı’nın bu hatıraları karşısında duygularını gizleyemeyen gençler, şehitlerin ruhlarına dua ettiler.

Osmanlı izleri

Gençler, atalarının bu güzel topraklarda günümüze bıraktıkları birçok mirası görme fırsatı buldu: Mimar Sinan’ın öğrencisi Mimar Hayrettin’in yaptığı, Bosna Savaşı’nda yıkılan fakat 2004’te tekrar inşa edilen Mostar Köprüsü; Arnavut kaldırımlarıyla dikkat çeken, Saraybosna’daki Boşnak-Türk Mahallesi; Osmanlı’dan kalmayı başaran tek aktif sanat sokağı olan Bakırcılar Sokak; Türk köyü Poçitelj; altı asır önce, Buna Nehri’nin kaynağında kurulmuş Alperenler Tekkesi

Eksiksiz gezi programı

Gezi boyunca gençlere uzman rehberler eşlik etti ve gençler ziyaret ettikleri her nokta hakkında detaylı bilgi aldılar. Sultangazi Belediyesi, gençlerin Bosna Hersek’in kültürünü tam anlamıyla teneffüs etmesini sağlamak için eksiksiz bir gezi programı hazırladı. Gezide, tarihi noktaların ziyaret edilmesinin yanı sıra o toprakların kültürünü yansıtan lezzetler de gençlerin menüsünde yer aldı. Blagay, Bagrem, Buregdzinica Bosna, Çevapi gibi yerel lezzetlerle tanışan gençler, bölgenin kültürünü tam anlamıyla tanıma fırsatı buldu. Ayrıca Travnik Kalesi ve Etnografya Müzesi, 1. Dünya Savaşı’nın başladığı Latin Köprüsü, İsa’nın Kalbi Kilisesi gibi bölgedeki farklı milletlerin kültür mirasları ve önemli tarihsel noktalar da gençler tarafından ilgiyle ziyaret edildi.

Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Sultangazili gençlerin böyle başarılı olmasından çok büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Sizler, birbirinden güzel başarılarınızla bizi gururlandırdınız, tüm ilçemizin göğsünü kabarttınız. Sizlere bakınca geleceğimizin emin ellerde olduğunu görüyorum. Biz de sizlere mutlu olacağınız bir armağanla teşekkür etmek istedik. Bosna Hersek Gezisiyle hem eğlenceli hem de öğretici ve hatırlatıcı bir kültür hediyesi sunmak istedik sizlere. Oralarda arkadaşlarınızla birlikte bir yandan eğlenceli vakitler geçirmenizi, bir yandan da ecdadımızın yadigârı şehirleri, yapıları kendi gözlerinizle görmenizi, öğrenmenizi istedik. Ve tabii ki oralarda yaşanan büyük trajedilerin acı hatıralarına bakarak ve aynı zamanda güçlü düşman karşısında sergilenen yüce kahramanlığın gurur verici hatıralarına bakarak bu zor zamanları unutmamanızı; bir olmanın, beraber olmanın, güçlü olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kavramanızı arzuladık. Umarım geziden memnun kalmışsınızdır. Lütfen unutmayın: Sizlere sonsuz güveniyoruz ve sizleri güçlü bir şekilde desteklemeye her zaman devam edeceğiz” dedi.

Gençler, geziden çok memnun kaldıklarını belirterek Başkan Dursun’a teşekkür ettiler.