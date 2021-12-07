Sultani Sohbetler’in ilkinde gençlere yönelik yurt dışı proje fırsatları konuşuldu

Sultangazi Belediyesinin hayata geçirdiği “Sultani Sohbetler”de, sevilen sanatçı Necip Karakaya’nın ilk konuğu Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı oldu. Programda Türkiye Ulusal Ajansı’nın faaliyetleri ve gençlere sunduğu yurt dışı proje fırsatları ele alındı.

Sultangazi Belediyesi, 7’den 70’e herkese hitap edecek ve yeni ufuklar kazandıracak kültür-sanat etkinliklerine bir yenisini ekledi. Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim, Kültür ve Sanat Sezonu kapsamında düzenlenen “Sultani Sohbetler”in ilki vatandaşlarla buluştu. Payitaht Abdülhamid dizisindeki İsmail Hakkı Efendi rolüyle tanınan ses sanatçısı, oyuncu ve besteci Necip Karakaya programın moderatörlüğünü yapıyor. Alanında uzman isimlerle dikkat çekici konularda keyifli sohbetleri paylaşan sanatçı, yer yer seslendirdiği musiki eserlerle programa renk katıyor. Program, sezon boyunca ayda iki kez Sultangazililerle buluşacak.

İlk bölümün konuğu İlker Astarcı oldu

Sultani Sohbetler’in ilk bölümünde, Dışişleri Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı konuk oldu. Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun’un ev sahipliğinde izleyicilerle buluşan programa AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, AK Parti Sultangazi İlçe Kadın Kolları Başkanı Vasfiye Ayvalı, Belediye Başkan Yardımcıları Nurcan Öztürkmen ile Mehmet Yiğit, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Program, Necip Karakaya’nın seslendirdiği “Uyan Ey Gözlerim Gafletten Uyan” eseriyle başladı. Ardından İlker Astarcı kendini ve Türkiye Ulusal Ajansı’nı tanıttı. Belçika’da dünyaya geldiğini ve 28 yaşında Türkiye’ye kesin dönüş yaptığını anlatan Astarcı, bu kararında ezan ve vatan özleminin etkili olduğunu söyledi. Son 15 yıldır çeşitli devlet kademelerinde görev aldığını belirten Astarcı, son olarak Türkiye Ulusal Ajansı’nda başkanlık görevini yürüttüğünü söyledi.

Yurt dışı projelerinin adresi: Türkiye ulusal ajansı

Türkiye Ulusal Ajansı’nın, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla 2004’te kurulduğunu söyleyen Astarcı, “Kurumumuz, Avrupa Birliği Komisyonu’nun Erasmus+ programını Türkiye’de yürüten tek kurumdur. Erasmus+; Avrupa Birliğinin eğitim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan hibe programıdır. Erasmus+ programı ile kişilere, yaş ve eğitim geçmişlerine bakılmaksızın yeni beceriler kazandırılması, onların kişisel gelişimlerinin güçlendirilmesi ve istihdam olanaklarının artırılması amaçlanmaktadır. Bu gün Avrupa genelinde 33 ülke Erasmus+ programını yürütüyor ve Türkiye de onlardan biri. Biz, Erasmus+ çerçevesinde her yıl, 1,5 milyar TL ile 60 bin insanımızı yurt dışına eğitime gönderiyoruz. 20 bin üniversiteli, 10 bin liseli, 10 bin öğretmenler ve 20 bin de karma. Özel sektör, STK, vakıf, kamu kurumları çalışanları son grubu oluşturuyor. Merkezimiz Ankara’da ve 260 personelimizle hizmet veriyoruz. www.ua.gov.tr internet adresinden bize ulaşabilirsiniz” şeklinde konuştu.

‘Yurt dışını görmek için büyük bir fırsat’

Türkiye Ulusal Ajansı’nın yurt dışını görmek için gençlere büyük bir fırsat sunduğunu vurgulayan Astarcı, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Sayın Cumhurbaşkanımız, gençlerimiz yurt dışını görsünler diye kurumumuzu 2004 yılında hayata geçirmiş. Şimdi yeni bir dönem başlıyor; 2021-2027. Şimdi, başvurmanın tam zamanı! Bu programla bizi tanıma fırsatı buldunuz. Yurt dışını görmek ve yeni ufuklar kazanmak isteyen genç kardeşlerimizi bekliyoruz. Örneğin 20 tane genç kardeşimiz, engellilerle ilgili gönüllü bir çalışma yapmak üzere proje hazırladılar. Bu kardeşlerimizin yurt dışı seyahat masraflarını biz karşılıyoruz. Ayrıca oradaki konaklama ve yeme-içme masraflarını da yine biz karşılıyoruz ve onlara diğer ihtiyaçları için bir miktar harçlık veriyoruz. Bu proje engellilerle ilgili olabileceği gibi mülteciler veya başka gönüllülük konularında da olabilir.”

"Çok okuyan mı, çok gezen mi?"

Astarcı, ağırlıklı olarak gençlerden oluşan izleyiciye, “Çok okuyan mı daha fazla bilir yoksa çok gezen mi?” sorusunu yöneltti. Çoğunluğun “çok gezen” yönünde görüş bildirmesi üzerine, “Aslında her ikisini de aynı anda yapan daha fazla bilir. Bizim sayemizde hem çok okunuyor hem de çok geziliyor. Bu, bizim bir avantajımız" dedi.

"Gençler, siz dünyaya umutsunuz!"

Karakaya’nın, “Diğer ülkelerin gençleriyle bizim gençliğimizi karşılaştırdığınızda ne gibi farklar görüyorsunuz?” sorusu üzerine Astarcı, “Bizim gençlerimizde inanılmaz bir potansiyel var. Öncelikle çok üstün bir kan taşıyorlar. Böyle donanımlı, fedakâr ve cesur bir millet görmedim. Gençler, hepiniz teksiniz ve özelsiniz. Lütfen bunun bilincinde olarak çalışın ve ufkunuzu genişletin. Yurt dışına çıkın ve ülkemizin, milletimizin ne kadar büyük olduğunu görün. Şu anda tüm dünya sizi bekliyor. Bir keresinde Filistin’deki bir Müslüman bana, ‘Siz tekrar geleceksiniz. Biz, sizleri bekliyoruz’ demişti. Arakan’da, Somali’de ve dünyanın zulüm gören dört bir bölgesinde mazlumlar Türkiye’yi bekliyor. Gençler; dünyanın ihtiyaç duyduğu merhameti, adaleti temin edecekler sizlersiniz. Gençler, siz dünyaya umutsunuz!” dedi.

"Diplomanızdan fazlasısınız!"

Gençlerin, sahip oldukları yüksek potansiyeli ortaya çıkarmaları gerektiğini söyleyen Astarcı, “Kendinizi okulda aldığınız eğitimle sınırlamayın. Diplomanızdan fazlasısınız! Bu bilinçle, mutlaka kendinizi geliştirmeye gayret edin. Yurt dışına çıkın. Oraların artılarını, eksilerini görün. Gördüğünüz artıları ülkenize hizmet olarak taşıyın. Eksilerden de ders alın. Şu üç şeye dikkat edin: Dertli olun. Samimi olun. Mütevazı olun. Bir derdiniz, kızıl elmanız olsun ve ona ulaşmak için samimiyetle, kibre kapılmadan gayret edin" dedi.

"İnsana yatırım yapmaya ısrarla devam edeceğiz"

İlgiyle izlenen sohbet, Karakaya’nın okuduğu “Fikrimin İnce Gülü” eseriyle sona erdi. Hem Karakaya hem de Astarcı, gönülleri ısıtacak ve önemli konularda bilgiler sağlayacak böylesi bir programa imkân tanıdığı için Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun’a teşekkür etti. Programın sonunda salondakilere hitap eden Başkan Dursun, “Kıymetli Başkanımıza ve Necip Bey’e teşekkür ediyorum. İnsana yatırım bizim için oldukça önemli. Biz, bunu yapmaya devam edeceğiz. İnsana yatırım yapmaya ısrarla devam edeceğiz. Gayret bizden, tevfik Allah’tan. Sizlere tekrar, canı gönülden teşekkür ediyorum. Hem gönülleri ihya ettiniz hem de bu bilgilerle bizleri aydınlattınız. Biz bize olduğumuz güzel bir programdı. Katılımcılara da ayağınıza sağlık diyorum ve teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Dursun, sözlerinin ardından İlker Astarcı ve Necip Karakaya’ya çiçek takdiminde bulundu.