Süpermarkette yılan şoku

Bursa’nın İznik ilçesinde bir süpermarkete giren dev yılan herkese korku dolu anlar yaşattı.

Süpermarkette yılan şoku
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Bursa’nın İznik ilçesinde bir süpermarkete giren dev yılan herkese korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, olay 15.30 sıralarında Bursa’nın İznik ilçesi Topkapı mevkiinde bulunan bir süpermarkette yaşandı. Vatandaşlar marketin önünde yılanı görünce panikleyerek itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı etkisiz hale getirmek için uzun mücadeleler verdi. Boyu 1 buçuk metre, zehirli olduğu öğrenilen yılan, ekiplerin uzun mücadelesi sonucu canlı yakalandı ve daha sonra uzak bir tepede doğaya salındı.

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