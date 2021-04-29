Süzer Plaza, ‘Güvenli Alan Sertifikası’nı aldı

Süzer Plaza’nın, Royal Cert International Registrars tarafından S.A.F.E. Covid-19 gerekliliklerine göre değerlendirilerek, Türkiye’de karma bina yapısında ‘Güvenli Alan Sertifikası’nı alan ilk bina olduğu açıklandı.

Süzer Plaza, korona salgınıyla birlikte sağlıklı ve güvenli alanlar oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Verilen bilgiye göre, pandemi sürecinde sağlık önlemlerinin en üst düzeyde tutulduğu bina, Royal Cert International Registrars tarafından S.A.F.E. Covid-19 gerekliliklerine göre değerlendirildi. Titizlikle yürütülen tüm hijyen ve dezenfeksiyon tedbir ve uygulamalarına ek olarak, sosyal mesafe, ortak alan ve asansör kullanımları ve güvenlik konularında alınan önemler dolayısıyla binanın, Türkiye’de karma bina yapısında ‘Güvenli Alan Sertifikası’nı alan ilk bina olduğu belirtildi. Her sektörün ihtiyaçlarına göre tasarlanan bu sertifika programı sayesinde, şirketlerin salgınla mücadelede sürekliliği hedefleniyor.

Verilen bilgiye göre, Süzer Plaza’da, pandemiyle birlikte klima santralleri içerisine UVLIGHT-ULTRAVIOLE sistemi entegre edildi. Ayrıca binadaki ortak alanlar nano gümüş teknolojisiyle dezenfekte edildi.

Royal Cert International Registrars tarafından uluslararası standartlarda yürütülen sağlık denetimleri ile uygunluk değerlendirmesi kriterlerinin yerine getirildiği belirtilen binada, her ay düzenli olarak yapılacak detaylı denetim ve kontrollerle de bu konudaki örnek uygulamaların sürdürüleceği vurgulandı.