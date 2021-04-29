Süzer Plaza, ‘Güvenli Alan Sertifikası’nı aldı

Süzer Plaza’nın, Royal Cert International Registrars tarafından S.A.F.E. Covid-19 gerekliliklerine göre değerlendirilerek, Türkiye’de karma bina yapısında ‘Güvenli Alan Sertifikası’nı alan ilk bina olduğu açıklandı.
Verilen bilgiye göre, Süzer Plaza’da, pandemiyle birlikte klima santralleri içerisine UVLIGHT-ULTRAVIOLE sistemi entegre edildi. Ayrıca binadaki ortak alanlar nano gümüş teknolojisiyle dezenfekte edildi.Royal Cert International Registrars tarafından uluslararası standartlarda yürütülen sağlık denetimleri ile uygunluk değerlendirmesi kriterlerinin yerine getirildiği belirtilen binada, her ay düzenli olarak yapılacak detaylı denetim ve kontrollerle de bu konudaki örnek uygulamaların sürdürüleceği vurgulandı.