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Takım elbise alana ikincisi bedava

YENİ SEZON ÜRÜNLERİNDE TEKNOLOJİYLE TASARIMI BULUŞTURAN KİĞILI, ŞIKLIĞI VE KONFORU BİR ARADA YAŞATAN, TERLETMEYEN, ÜTÜ GEREKTİRMEYEN NANOTEKNOLOJİ İLE DOĞAL KUMAŞ FERAHLIĞI YAŞATAN ÜRÜNLER İLE HAYATINIZI KOLAYLAŞTIRIYOR.

Takım elbise alana ikincisi bedava

Yeni sezon ürünlerinde teknolojiyle tasarımı buluşturan Kiğılı, şıklığı ve konforu bir arada yaşatan, terletmeyen, ütü gerektirmeyen nanoteknoloji ile doğal kumaş ferahlığı yaşatan ürünler ile hayatınızı kolaylaştırıyor.

Erkek giyimin vazgeçilmez unsuru olan takım elbiseye yaptığı inovatif dokunuşlarla şehirli erkeğin kalbini kazanan Kiğılı, şimdi 1 takım elbise alana 2. takım elbise bedava kampanyası başlattı.

Şıklık ve konfor bir arada

Yaz ayları, şıklığından ve rahatından taviz vermek istemeyen erkekler için çok daha konforlu geçecek. Kiğılı’ın yeni sezon hit parçalarından oluşan yumuşak dokulu nefes alma özelliğine sahip gömlekleri ve farklı alanlara uyum sağlayabilen kanvas pantolonları gün boyu şıklığın yanı sıra konforu da garantiliyor. Kiğılı, hem şıklığından hem de konforundan vazgeçemeyen şehirli erkeği gün boyu yalnız bırakmıyor.

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