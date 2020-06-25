İBB Başkanı İmamoğlu, geçtiğimiz 12 Haziran’da katıldığı bir TV programında, İstanbul’a, teknolojik uygulamalarla donatılmış 5 bin yeni taksi kazandıracaklarını duyurmuştu. İmamoğlu’nun bu açıklamalarının ardından harekete geçen taksiciler durumu protesto etti. Şihane’de araçları ile toplanan yaklaşık 100 taksici kararı protesto ederek CHP il başkanlığı binasının bulunduğu Levent’e doğru yola çıktılar.
Taksicilerden “5 bin yeni taksi” kararına tepki
İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NUN, “İSTANBUL’A 5 BİN YENİ TAKSİ KAZANDIRACAĞIZ” KARARINA TEPKİ GÖSTERMEK İÇİN ŞİŞHANE’DE ARAÇLARI İLE BİR ARAYA GELEN 100 TAKSİCİ, KARARI PROTESTO EDEREK CHP İL BAŞKANLIĞI BİNASININ BULUNDUĞU LEVENT’E DOĞRU YOLA ÇIKTILAR.
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