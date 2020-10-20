Taksicilerden İBB’ye tepki

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun iki kez UKOME tarafından reddedilen projeyi tekrar gündeme getirmesinin ardından, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Dedelerimizden ve babalarımızdan miras olan bu kutsal mesleğimiz üzerinden kimse siyasi çıkar sağlamasın ve ekmek teknemizi rant kapısı olarak görmesin” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu iki kez UKOME’ye tarafından reddedilen kiralık taksi projesini tekrar gündeme getirmesinin ardından, taksiciler İstanbul Taksiciler Esnaf Odası’nda bir araya geldi. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Eyüp Aksu, UKOME’den reddedilen bir sistemin tanıtımının yapılmasının amacının kamuoyu oluşturmak ve taksici esnafı üzerinde olumsuz bir etki oluşturmak olduğunu ifade etti.

“Dedelerimizden ve babalarımızdan miras olan bu kutsal mesleğimiz üzerinden kimse siyasi çıkar sağlamasın”

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, “Bildiğiniz üzere, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu seçim öncesi esnaf odamızı ziyaret ettiğinde; “İstanbul taksicilerinin İBB’de bir masası olacak, bütün sorunları istişare ederek birlikte çözüm arayacağız ve ortak akılla çözeceğiz.” diye vaatte bulunmuştu. Yine seçim öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Belediyede olsa, hükümet de olsa, hakkınızı yedirmeyin. Sizin tek varlığınız ve tazminat hakkınız plakalarınız. Bu plakalar sizin hayat garantiniz sakın kimseye yedirmeyiniz’ demişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bırakın seçim öncesi verdiği sözleri yerine getirmeyi, iki kez UKOME ye getirdiği ve ret edilen İBB’nin öz malı olacak kiralık taksi projesini tekrar tekrar gündeme getirmeye devam ediyor. Bugün Zeytinburnu Çırpıcı Sosyal Tesislerinde, UKOME’den iki kez ret edilmiş bir sistemin tanıtımını yapmasının amacı, kamuoyu oluşturmak ve taksici esnafının üzerinde olumsuz algı oluşturmaktan başka bir şey değildir. Dedelerimizden ve babalarımızdan miras olan bu kutsal mesleğimiz üzerinden kimse siyasi çıkar sağlamasın ve ekmek teknemizi rant kapısı olarak görmesin. Sayın İmamoğlu, teknoloji diyor ama mevcut taksicilere bu desteği vermemesi bir yana, bizim yapmamıza dahi izin vermiyor. İstanbul’un ihtiyacı olan haksız rekabet yapacak ilave taksi değil, mevcut taksilere teknoloji desteği verilip, İBB Başkanı tarafından durdurulan şoför eğitimlerinin tekrar başlatılması ve İstanbul halkına, ilk yardım, davranış biçimi, yabancı dil vb. eğitimler almış şoförlerle daha kaliteli hizmet vermek olmalıdır. Ayrıca bir yandan korsan taşımacılık yaptığı devletimiz tarafından tespit edilmiş araçlara, İBB’nin tekrar yol belgesi vermeye çalışmasından bir başka handikaptır. Diğer yandan zaten pandemi sürecinde %50 gelir kaybı yaşayan biz taksicilere kamu eli ile haksız rekabet yaratılmak istenilmesinde akıl tutulmasından başka bir şey değildir. Sayın İmamoğlu “Biz meslek temsilcileri ile anlaştık” demesi asla tarafımızca kabul edilir bir açıklama değildir. Zaten bizim böyle bir projeye onay vermemizde mümkün değildir. Sayın İmamoğlu taksici esnafı üzerinde algı yaratmaya ve kamuoyu oluşturmaya çalışmaktadır” dedi.