Takside unutulan 300 bin Euro’yu sahibine teslim etti

İstanbul Havalimanı’ndan aldığı yabancı uyruklu bir yolcunun unuttuğu 2,8 milyon lira değerindeki 300 bin Euro’yu bulan taksici, hiç düşünmeden bulduğu servet değerindeki parayı sahibine teslim etti.

Dün gece saatlerinde İstanbul Havalimanı’ndan yabancı uyruklu bir yolcu alan havalimanı taksi durağı şoförlerinden Engin Olgaç (31), yolcuyu Laleli’de bir otele bıraktıktan sonra aracın arka koltuğunda bir çanta buldu. Yolcunun unuttuğunu fark ettiği çantayı inceleyen taksi şoförü, içerisinde deste deste döviz bulunduğunu fark etti. Örnek davranış gösteren duyarlı taksici, 2 milyon 800 bin lira değerindeki 300 bin Euro dövizi sahibine teslim etti.

“Parayı arabada unuttuğunu fark ettim oteli arayıp iletişime geçtim”

Parayı sahibine teslim ettiği anda çekilen görüntüde “Görmüş olduğunuz arkadaşımızı havalimanından aldım. Otele bıraktıktan sonra arabamı yıkamaya gittim ve parayı arabada unuttuğunu fark ettim. Oteli arayıp iletişime geçtim. Bu parayı arkadaşa teslim ediyorum. Benim hakkım hiçbir şekilde yoktur. Allah onu kazadan beladan korusun” açıklamasında bulundu.

Müşteri ise servet değerindeki parasını bularak kendisine getiren taksiciye teşekkür etti.