Taksim Camii bu cuma açılacak

Taksim’de yapımı tamamlanan cami açılış için gün sayıyor. Caminin açılışı Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.
Taksim’in sembolü olacakTaksim Meydanı’nda inşası tamamlanan cami cuma günü açılarak Taksim’in yeni sembollerinden biri olacak. İbadete açılmasıyla birlikte 2 bin 250 kişinin namaz kılabileceği camiinin 2 bin 482 metrekare arsa alanına, yaklaşık 16 bin 500 metrekare de inşaat alanına sahip olduğu öğrenildi. Camide dikkat çeken bir başka detay ise mihrabın uzunluğu oldu. Mihrabın 9 metre 45 santimetre yüksekliği ile Türkiye’deki en uzun mihraplardan biri olduğu belirtildi.