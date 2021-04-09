Taksim Meydanı Polis Haftası’nın 176. kuruluş yıldönümü için ay-yıldız ile süslendi

Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Taksim Meydanı ay-yıldız ile süslendi.

Taksim Meydanı Polis Haftası’nın 176. kuruluş yıldönümü için ay-yıldız ile süslendi
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Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Taksim Meydanı ay-yıldız ile süslendi.

İstanbul’un önemli noktalarından olan Beyoğlu Taksim Meydanı Türk Polis Teşkilatı’nın 176. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası nedeniyle ay-yıldızlı bayraklarla donatıldı.

Polis Teşkilatı’nın 10 Nisan 1845’te kurulması ve 6 -12 Nisan arasında kutlanan hafta nedeniyle Türkiye’de birçok etkinlikle kutlanıyor. Yarın ise Taksim Meydanında bulunan Atatürk heykelini de çelenk bırakılacak.
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