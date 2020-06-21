banner3088

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde dikkat çeken yoğunluk

Yeni normalleşme süreciyle birlikte İstiklal Caddesi’ndeki eski yoğunluk geri dönmeye başladı. Maske takmanın zorunlu hale getirilmesine rağmen İstiklal Caddesi’nde bazılarının maskeyi takmadığı, bazılarının da çenesinin altında takması dikkat çekti.

banner3587
Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinde dikkat çeken yoğunluk

Yeni normalleşme süreciyle birlikte İstiklal Caddesi’ndeki eski yoğunluk geri dönmeye başladı. Maske takmanın zorunlu hale getirilmesine rağmen İstiklal Caddesi’nde bazılarının maskeyi takmadığı, bazılarının da çenesinin altında takması dikkat çekti.

1 Haziran’da başlayan yeni normalleşme süreci sonrası İstiklal Caddesi’ne gelenler sosyal mesafe kuralına uymamaya ve maske takmamaya devam ediyor. Yapılan tüm uyarılara rağmen İstiklal Caddesi’nde dolaşan bazı vatandaşların maske takmadığı görülürken, bazılarının da yanlarında bulundurdukları maskeyi uygun şekilde kullanmaması dikkat çekti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Emre Belözoğlu takımını yalnız bırakmadı
Emre Belözoğlu takımını yalnız bırakmadı
  1. SPOR

banner3205

banner3196

banner3551

banner3197