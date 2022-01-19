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Taksim Meydanı’da kar etkisini arttırdı

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İstanbul’da gece saatleri itibariyle başlayan kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı ile birlikte Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Taksim Meydanı’da kar etkisini arttırdı
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İstanbul’da gece saatleri itibariyle başlayan kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde şiddetini artıran kar yağışı ile birlikte Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamaya göre, kar yağışının gece saatlerinde etkili olması bekleniyordu. İstanbul’un birçok ilçesine gece saatlerinden itibaren aralıklarla kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde de etkisini arttıran kar, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

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