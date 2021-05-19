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Taksim Meydanı’nda 19 Mayıs töreni

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Taksim’de tören düzenlendi.

Taksim Meydanı’nda 19 Mayıs töreni
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19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Taksim’de tören düzenlendi.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Taksim’deki Cumhuriyet Anıtı önünde tören düzenlendi. Törene, Gençlik ve Spor İl Müdürü Prof. Dr. Burhanettin Hacıcaferoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşundan bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu tarafından Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakıldı. Resmi törenin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, siyasi partilerin İstanbul İl Başkanlığı temsilcileri ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da anıta çelenk bıraktı.
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