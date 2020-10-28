Taksim’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi tören düzenlendi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi Taksim Meydanı’nda geleneksel çelenk bırakma töreni düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda çelenk bırakma töreni düzenlendi. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1’inci Ordu Komutanı Musa Avsever, siyasi parti temsilcileri ve gaziler katıldı. Törene bu yıl korona virüse yakalanması nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu katılamadı. Tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlarken çelenk bırakılması sonrası sona erdi. Törenin son bulmasının ardından protokol üyeleri Taksim’den ayrıldı.