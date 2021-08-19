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Taksim’de aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı

Taksim Meydanı’nda aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sağanak yağıştan korunmak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Taksim’de aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı
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Taksim Meydanı’nda aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Sağanak yağıştan korunmak isteyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Taksim Meydan’nda aniden bastıran sağanak yağış vatandaşlara zor anlat yaşattı. Yağış esnasında bölgede bulunan vatandaşlar, yağmura hazırlıksız yakalandı. Meydanda gezen vatandaşlar bir anda bastıran yağıştan korunmak için bina altlarına ve kapalı alanlara sığındı. Sağanak yağış esnasında ellerinde şemsiye bulunmayanlar ise çantalarını ve montlarını yağmurdan korunmak amacıyla kullandı. O anlar kameralara yansıdı.

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