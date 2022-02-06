banner4556

Taksim’de kapaksız ve kabloları açıkta olan elektrik direği tehlike saçıyor

banner4664

Her gün on binlerce insanın ziyaret ettiği Taksim Meydanı’nda kapaksız olan ve kabloları açıkta olan elektrik direği tehlike saçıyor.

Taksim’de kapaksız ve kabloları açıkta olan elektrik direği tehlike saçıyor
banner4582

Her gün on binlerce insanın ziyaret ettiği Taksim Meydanı’nda kapaksız olan ve kabloları açıkta olan elektrik direği tehlike saçıyor.

banner4336

Her gün yerli ve yabancı on binlerce turistin uğradığı Taksim Meydanı’nda kabloları kapakla korunmayan elektrik direği tehlike saçıyor. Cumhuriyet Anıtı’na yakın bir noktada bulunan elektrik direğinin kapağı olmaması nedeniyle kablolarının ortada durması vatandaşların dikkatini çekiyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri de direğin yanına gelerek fotoğraflarını çekti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a rahatsızlığı...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a rahatsızlığı...
  1. ASAYİŞ

banner3841

banner4586

banner4578

banner4321