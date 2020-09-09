Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, polis ekipleri Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Ekipler, maskesini çenesine ve koluna takan vatandaşları anonslarla uyardı. Ekipler ayrıca, sosyal mesafe kuralını da hiçe sayan vatandaşlara da uyarılarda bulundu. Uyarılara uymayan vatandaşlara, çevirip 900 er TL para cezası kesildi. Bir vatandaşın ceza kesildikten sonra, “Param var cezayı öderim” demesi “Bu kadarına da pes” dedirtti.
Taksim’de korona virüs kurallarını hiçe sayanlara ceza yağdı
POLİS EKİPLERİ TAKSİM’DE MASKE VE SOSYAL MESAFE DENETİMİ YAPTI, KURALLARI HİÇE SAYAN BİRÇOK VATANDAŞA 900 ER TL CEZASI KESTİ. BİR VATANDAŞIN “PARAM VAR CEZAYI ÖDERİM” DEMESİ BU KADARINA DA PES DEDİRTTİ.
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