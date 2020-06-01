Taksim’de restoran ve kafeler yeni normale hazır

Taksim’de restoran ve kafeler yeni normale hazırlanmış şekilde açıldı. Beyoğlu Belediyesi zabıta ekipleri, Çiçek Pasajı ve Nevizade’de denetimlerde bulundu. Metre ile masalar arasındaki mesafeleri ölçen ekipler, mekan sahiplerine de uyarılarda bulundu
Restoranını açan işletme sahiplerinden Nevin Okumuş, "Sabah dezenfekte yaptık. sosyal mesafemizi ayarladık, personelimizi eldiven ve maskesini temin ettik. Şu an servisimize başladık" dedi.
Bir diğer işletmeci ise "Mekanı açtık ama müşteri gelir mi gelmez mi bilmiyorum" diyerek endişesini dile getirdi.