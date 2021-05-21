Taksim’de sağanak yağış

Taksim’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşla zor anlar yaşadı.

Taksim’de sağanak yağış
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Taksim’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle vatandaşla zor anlar yaşadı.

Meteorolojiden yapılan açıklamayla Marmara genelinde beklenen sağanak yağmur sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da da etkisini gösterdi. İstanbul’un en kalabalık yerlerinden olan Taksim’de yoğun yağış aldı. Kontrollü normalleşmeyle beraber yeniden kalabalıklaşan Taksim’de yağmurun etkisiyle meydan yerini sakinliğe bıraktı. Bazı vatandaşlar yağmurdan şemsiyelerle korunurken, hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise durak altlarında veya yol kenarlarında yağmurun dinmesini bekledi.
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