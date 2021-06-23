Taksim’de sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

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Taksim Meydanı’nda vatandaşlar sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı. Yağışın başlaması ile insanlar duraklara, dükkan önlerine ve yağmur almayacak yerlere sığındı.

Taksim’de sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı
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Taksim Meydanı’nda vatandaşlar sağanak yağışa hazırlıksız yakalandı. Yağışın başlaması ile insanlar duraklara, dükkan önlerine ve yağmur almayacak yerlere sığındı.

Bugün öğle saatlerinde İstanbul’un genelinde sağanak yağış etkili oldu. İstanbul’un gözde yerinden olan Taksim’de de etkili olan sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Sağanak yağışın başlaması ile birlikte yağışa hazırlıksız yakalananlar dükkan önlerine, duraklara ve yağış almayacak yerlere sığındı. Yağış yaklaşık 1 saat sürdükten sonra etkisini kaybetti.
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