İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Taksim’de "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamada çok sayıda şahsa GBT sorgusu yapıldı. Narkotik köpeklerinin de yer aldığı uygulamada araçlar didik didik arandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından kent genelinde ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama noktalarından birisi olan Taksim Meydanı çevresinde de polis ekipleri araçlar üzerinde denetim yaptı. Uygulamaya farklı birimlerden çok sayıda polis ekibi destek verdi. Çok sayıda şahsa ise GBT sorgusu yapıldı. Polis ekipleri arama yaptıkları araçların sürücüleri ile yolculara maske ve mesafe konusunda uyarıda bulundu. Narkotik köpeklerinin de yer aldığı uygulamada araçlar didik didik arandı.