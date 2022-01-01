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Taksim’de yılbaşı coşkuyla kutlandı

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Taksim’de yılbaşı kutlamalarında coşkulu anlar yaşandı. Yeni yıla girilmesiyle beraber, kentin gözde noktalarından olan Taksim’de renkli görüntüler ortaya çıkarken, kutlama anları havadan görüntülendi.

Taksim’de yılbaşı coşkuyla kutlandı
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Taksim’de yılbaşı kutlamalarında coşkulu anlar yaşandı. Yeni yıla girilmesiyle beraber, kentin gözde noktalarından olan Taksim’de renkli görüntüler ortaya çıkarken, kutlama anları havadan görüntülendi.

İstanbul’un gözde noktalarından biri olan Taksim’de yeni yıl coşkuyla karşılandı. Saatlerin 00.00’ı göstermesiyle birlikte yeni yıla Taksim’de girenler, büyük bir mutluluk yaşandı. Akşam saatlerinden itibaren yoğunluğun yaşandığı noktada, 2022’in gelişi renkli görüntülere sahne oldu.

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Öte yandan pandemi öncesini aratmayan kutlama anları havadan görüntülendi. Görüntülerde, yeni yıla girilmesiyle birlikte atılan havai fişekler ve kalabalık görülüyor.

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