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Taksim’den kar manzaraları

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İstanbul’da etkili olan kar yağışıyla birlikte Taksim Meydanı beyaza büründü.

Taksim’den kar manzaraları
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İstanbul’da etkili olan kar yağışıyla birlikte Taksim Meydanı beyaza büründü.

İstanbul’da etkili olan kar yağışıyla birlikte Taksim Meydanı beyaza büründü. Alanda ekiplerin karla mücadele çalışmaları sürerken vatandaşlar kara rağmen İstiklal Caddesi ve meydanda yürüyüşler yaptı. Taksim Meydanı’nda simitçilik yapan bir vatandaş: “Ekmek parası kazanmak için işimize geldik. Gördüğünüz gibi İstanbul kara kışa teslim oldu. Allah tüm emekçilere, şoför kardeşlerimize yardım etsin. Karla mücadele etmek ilginç bir şey. İstanbul’a da aniden bastırınca ilginç oldu” dedi.

"Ana arterlerde bir sıkıntı yok”

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Taksim Meydanı’nda taksicilik yapan Cevdet Aş: "Kar yağışından dolayı araç kullanırken biz taksiciler zorlanmıyoruz. Ama hususi araçların büyük çoğunluğunda kar lastiği olmadığı için trafikte herkese sorun yaşatıyorlar. Kar lastiği takmayan araçlar trafiğe çıkmamış olsalar, biz de insanlara rahat bir şekilde hizmet verebiliriz. Ara sokaklar bayağı kapalı olduğu için giremiyoruz fakat ana arterlerde bir sıkıntı yok” dedi.

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