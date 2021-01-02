Taksimetre ayarı kuyruğu ikinci gününde de devam ediyor

İstanbul’da taksimetre cihazlarını güncellemek isteyen taksiciler, ikinci günde de Yenikapı Etkinlik Alanı’nda kilometrece uzayan kuyruk oluşturdu. Taksicilerin oluşturduğu uzun kuyruk havadan görüntülendi.

İstanbul’da taksimetre ücretlerine zam yapılmasının ardından, taksiciler, taksimetrelerin güncellenmesi için bugünde Yenikapı Etkinlik Alanı’na akın etti. Dün sabah saatlerinde oluşan kilometrelerce kuyruk, ikici günde de devam etti. Düne nazaran araçların sabah saatlerinde alana toplu şekilde alınmayıp, gruplar haline zabıta ekipleri kontrolünde alındığı görüldü. Taksimetre kuyruğu havadan görüntülendi. Görüntüde, taksicilerin uzun kuyruk oluşturduğu görülüyor.