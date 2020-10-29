banner3088

Taksim’in simgelerinden nostaljik tramvay Cumhuriyet Bayramı için süslendi

TAKSİM VE İSTİKLAL CADDESİ DENİLİNCE AKLA İLK GELENLERDEN BİRİ OLAN NOSTALJİK TRAMVAY, 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI İÇİN ÖZEL OLARAK SÜSLENDİ.

Taksim’in simgelerinden nostaljik tramvay Cumhuriyet Bayramı için süslendi

Taksim ve İstiklal Caddesi denilince akla ilk gelenlerden biri olan nostaljik tramvay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel olarak süslendi.

Taksim ve İstiklal Caddesi’nin simgelerinden biri olan Taksim Meydanı ile Kabataş Tüneli arasında seyahat eden nostaljik tramvay 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için özel olarak süslendi. Yerli yabancı pek çok turistin önünde fotoğraf çektirdiği tramvay çiçeklerle süslenerek bayramda arkasına bir vagon daha eklendi. Arkadaki vagonda bando takımıyla müzik eşliğinde İstiklal Caddesi’ni turlayan nostaljik tramvaya vatandaşların ilgisi büyük oldu. Tramvayı gören vatandaşlar fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi. Bando takımıyla turlayan nostaljik tramvay renkli görüntüler oluşturdu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Galatasaray’da MKE Ankaragücü hazırlıkları...
Galatasaray’da MKE Ankaragücü hazırlıkları...
  1. SPOR

banner3196

banner3552

banner3211