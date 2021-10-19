Taksinin bagajında 1 milyon 800 bin lira unuttu

Sarıyer’de Almanya’dan gelen bir yolcu bindiği takside 1 milyon 800 bin lirasını unuttu. Taksici, içi para dolu olan çantayı sahibine ulaştırmaya çalışırken, paranın sahibi ise çantayı bulmak için polis ekiplerine haber verdi. İçinde 1 milyon 800 bin lira olan çantayı bulan kişi, “Tüm taksici arkadaşlara çok teşekkür ederim” diyerek mutluluğunu dile getirdi. Taksi durağının sahibi Orhan Aydoğdu ise “Taksiciler haram yemez” dedi.

Olay, 16 Ekim Cumartesi günü Sarıyer Ferahevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Almanya’dan Türkiye’ye gelen bir kişi, Maslak’tan taksiye binerek Sarıyer Kaymakamlığına geldi. Taksiye binen şahıs, araçtan inerken bagaja koyduğu içerisinde 1 milyon 800 bin lira olan valizini bagajda unuttu. Durumu fark eden yolcu, hemen polis ekiplerini aradı. Ekipler, hızlı bir şekilde çevrede bulunan bütün taksi duraklarını aramaya başladı. Taksi şoförü Atakan Türk ise durağına geldiği sırada valizi fark etti. Türk hemen durağın başkanı Orhan Aydoğdu’na haber verdi. Durak başkanı Aydoğdu ise polis ekiplerine haber verdi. Durağa gelen polis ekipleri ve parasını unutan yolcu valizini teslim aldı. O anlar ise cep telefonu kameraları ile kaydedildi.

“Taksiciler haram yemez”

Taksi durağı yöneticisi Orhan Aydoğdu, "Şöyle bilsinler taksiciler haram yemez. Kimsenin malını da parasında gözü olmaz. Adamın yıllardır birikintisi vardı ve gafil avlanmış. Çantayı bagajda unutmuş. Gündüz şoförünün hiç haberi yok. Akşam bir müşteri biniyor, bagajda bir tane çanta varmış beni aradılar. Bende arabanın yanına gidip baktım. Zaten daha önce adam buraya geldi. Bizlere sordu arabalarında çanta unutuldu mu diye. Bizde olmadığını söyledik. Daha sonra o şoför çanta unutulduğunu söyledi çantayı aldım. Durağa getirdim, polisi aradım. Polisle beraber zaten paranın sahibi de geldi. Paraları tutanak ile teslim ettik. Yani şöyle bilsinler, taksici kesinlikle haram yemez" dedi.

Türkiye Esnaf Başkanı Yahya Uğur ise, “Bugün burada durağın başkanı, Orhan başkanımızı tebrik etmeye geldik. Orhan başkanımız gerçekten yanındaki çalışan personellerle beraber, taksicilerle beraber gerçek bir taksici esnafının nasıl olması gerektiğini bence göstermiş. Aslında bu tür haberlerin haber olması bile üzücü. Yani bu zaten yaptığımız ve yapmak zorunda olduğumuz bir şey. Nedir yani? Haram mı yiyecektik?” şeklinde konuştu.