Tam kapanma öncesi Eminönü’nde yoğunluk

Tam kapanmaya saatler kala İstanbul’da vatandaşlar alışveriş için Eminönü’ne akın etti.
Bu akşam saat 19.00’dan 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek tam kapanma kararının ardından İstanbul’un bir çok noktasında alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Bu noktalardan birisi de Eminönü. Hem bayram alışverişi hem de 17 günlük kısıtlama için hazırlık yapan vatandaşlar Eminönü’ne akın etti. Eminönü’ne gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
“Sosyal mesafeyi koruyamıyoruz”
“Psikolojim bozulmasın diye çiçek aldım”
Tam kapanma süresince evde sıkılmamak için çiçek aldığını söyleyen Remziye Kabalcı ise, “Evde kapalı olacak olmamıza rağmen çiçek aldım. Psikolojimiz düzelsin diye aldım. Çiçeklerim burada, onları ekeceğim. Artık onlarla oyalanacağım. Bundan başka, hurma, Ramazanlık ürünler alacağız. Bayram için şeker de aldık. Herkese eve kalın diyorum” şeklinde konuştu.
“Gereksiz stoklar gereksiz çöpler çıkartır”Tahtakale’de esnaflık yaptığını söyleyen Mehmet Bey de, “İnsanlar televizyonlarda kapanmayı duydukları zaman genelde psikolojik olarak bir saldırmaya geçiyorlar. Aslında kapanmada da tüm marketlerimiz açık ve bunu herkes biliyor. Ama son ne olacak ne bitecek diye gereksiz stoklar yapılıyor ve gereksiz çöpler çıkartılıyor. Bunlar hep israftır. Herkese yetecek kadar ekmek, su var bu memlekette. Gereksiz alışverişler gereksiz çöpler çıkartır” diye konuştu.