Tam kapanma öncesi kuaför ve berberlerde yoğunluk oluştu

İstanbul’da tam kapanmaya bir gün kala kuaför ve berberlerde yoğunluk yaşandı. Kapanmanın gerekli olduğunu söyleyen bir berber, “Hem bizim hem diğer esnafların ileride daha rahat etmesi için 17 gün dişimizi sıkacağız. İnşallah bayramdan sonra güzel günler gelecek” dedi.
“Dişimizi 17 gün sıkacağız, İnşallah bayramdan sonra güzel günler gelecek”Yıllardır berberlik yaptığını söyleyen İbrahim Yalçın kapanmanın gerekli olduğunu belirterek, “Cuma, cumartesi ve Pazar günü kapalı olduğumuzdan pazartesi günü yoğun geçti. Cumhurbaşkanımızın pazartesi akşamı yaptığı açıklamadan sonra da iki gündür yoğunuz, çok şükür. Kapanmayı, dükkanımızın kapanmasını hiç kimse istemez ama karşımızdaki restoran, kafeteryada çalışanlar bu dönemde mağdur oldukları için bizim de mecbur kapanmamız lazımdı. Biz de dişimizi 17 gün sıkacağız, İnşallah bayramdan sonra güzel günler gelecek, daha iyi olacak. 17 günlük bir kapanma süreci olacak ama yarın öbür gün, mayısın 17’sinden sonra ferah etmemiz, bundan sonraki günlerin hem bizim hem diğer esnaf için daha rahat etmemiz için dişimizi sıkıp, elimizi taşın altına koyacağız” dedi.