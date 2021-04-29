Tam kapanma öncesi vatandaşlar sahile akın etti

Tam kapanmaya saatler kala vatandaşlar Bakırköy Sahile akın etti. Bir çok vatandaş ailesiyle piknik yaparken, bazı vatandaşlar ise arkadaşları ile gitar çalıp, müzik söyledi.

Tam kapanma öncesi vatandaşlar sahile akın etti
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Tam kapanmaya saatler kala vatandaşlar Bakırköy Sahile akın etti. Bir çok vatandaş ailesiyle piknik yaparken, bazı vatandaşlar ise arkadaşları ile gitar çalıp, müzik söyledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanarak olan tam kapanmaya saatler kala, vatandaşlar Bakırköy sahiline akın etti. Bir çok vatandaş ailesiyle gelip sahilde piknik yaptılar. Bazı vatandaşlar ise arkadaşları ile gitar çalıp, müzik söyleyip eğlendi. Sosyal mesafe ve maske kuralına uyulmadığı görüldü.

Havanın çok güzel olduğunu söyleyen Berat Aktaş, “Hava çok güzel. Sokağa çıkma yasağı geliyor. Son saatlerimizi değerlendirmek için geldik” ifadelerini kullandı.

Tam kapanmanın iyi olduğunu ifade eden Osman Özacan, “Bir yandan iyi oldu bir yandan kötü. İnsanları koronadan uzak tutmak için iyi oldu. Son saatlerim olduğu için çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.

Tarık Has ise, “Son saatler olduğu için değerlendirmek için buraya geldim. Havada güzel, zaten 17 gün boyunca dışarı çıkamayacağız” dedi.
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