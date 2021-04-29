Tam kapanmaya saatler kala Caddebostan Sahili doldu taştı

Türkiye’de artış gösteren koronavirüs vakalarının ardından ülke genelinde 17 günlük tam kapanma kararı alındı. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak olan kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar Caddebostan Sahili’ne akın etti. Bazı vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uymayarak çimlerde oturması dikkat çekti. Sahilde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.
Caddebostan sahil yolunda uzun araç kuyrukları oluştuCaddebostan Sahili’nde oluşan yoğunlukta bazı vatandaşlar salgına aldırış etmeden yürüyüş yaparken, bazı vatandaşlar ise banklarda sosyal mesafeyi unutarak sohbet etti. Çoğu vatandaşın maske taktığı görülürken, bazı vatandaşların maskesiz olması dikkat çekti. Ayrıca vatandaşların 17 günlük tam kapanmadan saatler önce sahillere akın etmesiyle sahil yolunda da uzun araç kuyrukları oluştu. Oluşan yoğunluk havadan da görüntülendi.