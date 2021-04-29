Tam kapanmaya saatler kala otogardaki yoğunluk sürüyor

Tam kapanma kararının uygulanmasına saatler kala 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda yoğunluk arttı. İstanbul’dan memleketlerine gitmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.

Bu akşam saat 19.00’da başlayacak ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00’e kadar sürecek olan tam kapanma öncesi, İstanbul’un birçok noktasındaki yoğunluk devam ediyor. Yasak başlamadan memleketlerine ve yazlıklarına gitmek isteyenler, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na akın etti. Otobüs firmaları yaşanan yoğunluktan dolayı ek seferler düzenlerken yolcuların otobüslere valiz vermeleri sırasında yaşanan yoğunluk ise dikkat çekti. Otogarda yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

“20 günlük kısıtlama var ve bunu değerlendirelim”

Edirne’ye yolculuk yapan Neslihan Duman, “Ailem Edirne’de onların yanına gidiyorum. İstanbul’da yaşıyorum. 20 günlük kısıtlama var ve bunu değerlendirelim dedik. Evdeyiz zaten yapacak bir şeyimiz yok. Bayramdan sonra yasaklardan sonra dönüş yapacağım” dedi.

Çocuklarının evde durmadığını bu yüzden Tekirdağ’a yolculuk yapacağını söyleyen Kübra Şen, “Yasaklar başladı, 2 tane çocuğum var. Evde durmuyorlar. Tekirdağ’da Sahile ineceğiz, çocuklarla beraber parka gideceğiz. En azından evde olmaktan iyidir. Bayram hazırlığı yapmadık zaten evdeyiz değişen bir şey yok. Bayramdan sonra yasaklar bitince dönüş yaparız. Eltimin çocuklarıyla beraber güzel vakit geçireceğiz” diye konuştu.

“Bahçemizde çocuklarımızla beraber vakit geçireceğiz”

Bileti iki gün önce zor bulduklarını anlatan Reyhan Tutkun, “Hazır her yer kapanmışken Balıkesir’e gidelim dedik. Orada yazlığımız var. Bahçemizde çocuklarımızla beraber vakit geçireceğiz. Bu yüzden koştuk otogara. Bileti 2 gün önce aldık ama çok zor aldık. Bayramdan sonra döneceğiz. Eşim ve çocuğumla beraber annemin yanına gidiyoruz” ifadelerinde bulundu.

Ek sefer düzenlediklerini ifade eden Özcan Orhan, “Yolcu fazla şu an ama geliş yok. Baya kalabalık, ek seferler açtık. Gelişler de bir şey yok ama gidiş çok fazla. Bilet fiyatlarında bir artma yok yine aynı” ifadelerinde bulundu.