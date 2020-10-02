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Tanoba kasabasından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü farkındalığı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bulunan Tanoba kasabasında bulunan 65 yaş üzeri yaşlılar, Dünya Yaşlılar Gününde İstiklal Marşı’nı okuyarak farkındalık oluşturdu.

Tanoba kasabasından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü farkındalığı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bulunan Tanoba kasabasında bulunan 65 yaş üzeri yaşlılar, Dünya Yaşlılar Gününde İstiklal Marşı’nı okuyarak farkındalık oluşturdu.

Dünya Yaşlılar Günü’nde Tokat’tan farklı bir etkinlik çalışması geldi. Tokat’ın Erbaa ilçesinde bulunan Tanoba kasabasında bulunan 65 yaş üzeri yaşlılar, İstiklal Marşı’nın okuyarak farkındalık oluşturulmak istedi. Konu İstiklal Marşı olunca herkes işi bırakıp, "Bizim için gururdur" diyerek etkinliğe katıldı.

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