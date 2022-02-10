Tarihçi Anapalı, Abdülhamid Han’ın bilinmeyen yönleri anlattı

Sultan II. Abdülhamid Han’ın anma programına katılan Tarihçi-Yazar Dr. Ahmet Anapalı, tarihin en tartışmalı padişahının bilinmeyen yönlerini anlattı. Abdülhamid Han’ın 16 yaşında şirket kurduğunu söyleyen Anapalı, “Tahta oturduğunda dünyanın en zenginlerinden biriydi. Padişahlık sürecinde fakirleşti” dedi.

Osmanlı Devleti’ni 33 sene boyunca ayakta tutmayı başaran Sultan II. Abdülhamid Han, vefatının 104. yılında Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen programla anıldı. Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Kültür Merkezi’nde düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan Tarihçi-Yazar Dr. Ahmet Anapalı, padişahı entelektüel kişiliğinden iş adamlığına kadar farklı yönleriyle ele aldı. Abdülhamid Han’ın çok başarılı yönetici olduğunu söyleyen Anapalı, “16 yaşındayken şirket kurdu. O yaşta şirket sahibi olmuştu. Padişah tahtına oturduğunda dünyanın en zenginlerinden biriydi. Padişahlık sürecinde fakirleşti. Derler ki padişah olmasaydı o hızla servetini katlasaydı on yıl sonra dünyanın en çok parası olan adamı olacaktı” dedi.

Sherlock Holmes romanları okurdu

Abdülhamid Han’ın sıradan bir kişi olmadığını dikkat çeken Anapalı, “Biraz batı biraz doğu formatında eğitim almış bir insandı. 3 yabancı dil biliyordu. Sherlock Holmes romanları okurdu. Yabancı romanları orijinal dilinde okurdu. İbadete çok düşkün bir adamdı. Abdestsiz yere basmıyordu” diye konuştu. Yoğun ilgi gören etkinlikte Anapalı, katılımcıların merak ettiği soruları da cevaplandırdı.