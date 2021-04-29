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Tarihi Gülhane Parkı’nda lalelerden görsel şölen

Tarihi Gülhane Parkı’nda açan laleler görsel şölen oluşturdu. Lalelerin fotoğrafını çekmek isteyen birçok kişi tarihi Gülhane Parkı’nı ziyaret etti.

Tarihi Gülhane Parkı’nda lalelerden görsel şölen
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Tarihi Gülhane Parkı’nda açan laleler görsel şölen oluşturdu. Lalelerin fotoğrafını çekmek isteyen birçok kişi tarihi Gülhane Parkı’nı ziyaret etti.

İstanbul’da baharın gelmesiyle açan laleler Tarihi Gülhane Parkı’nda görsel şölen oluşturdu. Hayran bırakan görüntüler oluşturan lalelerin fotoğrafını çekmek isteyen birçok kişi tarihi Gülhane Parkı’nı ziyaret etti. Vatandaş ve turistlerin laleleri arka plan alarak fotoğraf çektiği de görüldü.

Türkiye’de yaşayan Kırgızistanlı Altynai Erkinbekova, laleleri görmek için geldiğini söyleyerek, "Gülhane Parkı’nı çok beğendik. İkinci kez geliyorum, ilk geldiğimde laleler yoktu" dedi.
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