Tarihi İnebolu Sokağı’ndaki pano yenilendi

İstanbul Beyoğlu’ndaki tarihi İnebolu Sokağı’nda bulunan ve İnebolu’nun Kurtuluş Savaşı’ndaki kahramanlıklarının anlatıldığı pano yenilendi.

Beyoğlu’ndaki tarihi İnebolu Sokağı’nda bulunan ve İnebolu’nun Kurtuluş Savaşı’ndaki kahramanlıkların anlatıldığı pano düzenlenen törenle yenilendi. Törene, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay da katıldı. Törende Kurtuluş Savaşı’nda mücadele eden şehitler için Kur’an- Kerim tilavet edildi ve katılımcılarla birlikte İstiklal Marşı okundu. Törende, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay konuşma yaptılar.

“Milli mücadelemizde önemli bir nokta”

Kurtuluş Savaşı zamanında Beyoğlu ve İnebolu’nun önemine değinen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Tabi milletlerin yürüyüşünde önemli zamanlar, mekanlar ve önemli şahsiyetler vardır. Şu anda bulunduğumuz nokta bizim milli mücadelemizde önemli bir nokta. Beyoğlu, Karaköy, Galata rıhtımı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının milli mücadeleyi başlattıkları nokta. Tabi daha sonra bu milli mücadele sürecinde Anadolu’ya mühimmat ve silah sevkiyatının yapılması önemliydi. Tabi işgal güçleri İstanbul’u işgal etmiş ve bütün çıkış noktalarının tutmuşlardı. Bunun üzerine milli mücadeleyi başlatanların Anadolu’ya silah sevkiyatı yaptıkları nokta İnebolu’ydu” ifadelerini kullandı.

“Her bir iskeleye şifreler verildi”

Beyoğlu’ndaki tarihi noktanın önemi hakkında konuşan Başkan Yıldız, “İstanbul’dan İnebolu’ya sevkiyatın yapılabilmesi için iskeleler çok önemliydi ve işgal güçleri Anadolu’ya sevkiyat yapılamasın diye bu iskeleleri kontrol ediyorlardı ama onun da önlemi alındı ve her bir iskeleye şifreler verildi. Haliç, Kasımpaşa, Balat’taki iskeleler kontrol altındayken şifreli bir nokta olan burası Anadolu ve İnebolu’ya silah sevkiyatının yapıldığı noktaydı ve şifresi de İnebolu’ydu. Dolayısıyla bugün Beyoğlu’muzda ‘Setüstü’ dediğimiz bu noktaya ilelebet İnebolu’nun o istiklal mücadelesine olan o katkısı unutulmasın diye İnebolu tabelasını asıyoruz” şeklinde konuştu.

Törende açıklamalarda bulunan İnebolu Belediye Başkanı Mustafa Huner Özay, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız’a panonun yeniden asıldığı için teşekkür ederek, “Bu günleri gençlerimize, insanlarımıza 100 yıl öncesini hatırlatmak, cumhuriyetin kolay kazanılmadığını, cumhuriyet mücadelemizde şehitlerimizin, gazilerimizin olduğu ve çok zorluklarla bu yurdun kazanıldığını göstermek için İstanbul’da Beyoğlu Belediye Başkanımız tarafından ‘Setüstü’ndeki’ İnebolu Sokağı’nda tekrar bu tarihi tabelanın buraya asılması ve yenilenmesi konusunda bir görüş birliğine varıldı. Sağ olsunlar var olsunlar onlar da bizleri kırmadı ve tabelamız yenilenerek yerine asıldı” şeklinde konuştu.