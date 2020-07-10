İstanbul’un göz bebeği simgelerinden olan tarihi Kapalıçarşı’da 70’in üzerinde usulsüz tadilat tespit edildi. Bu tadilatlardan bir tanesi gerekli işlemlerin ardından belediye ekipleri tarafından söküldü.

İstanbul’un göz bebeği simgelerinden olan tarihi Kapalıçarşı’nın özgünlüğünün korunmasına yönelik denetlemeler ve çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda Kapalı Çarşı Yönetimi tarafından yapılan denetlemelerde 70’in üzerinde usulsüz tadilat tespit edildi. Çalışmalar kapsamında bir döviz bürosunun izin almadan tadilat yaptığı tespit edilerek tadilat yapılan yer belediye ekipleri tarafından söküldü.

Kapalıçarşı Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, “Kapalıçarşı’da yapılan usulsüz tadilatlar ile ilgili olarak 70’in üzerinde suç duyurusu ve bir o kadar da suç duyurusuna dönüşecek tespit ve resmi yazışma mevcut olup bunlar yetkili makamlar tarafından devam eden aşamalarda değerlendirilecektir. Konu ile ilgili izin ve denetim görevi Kudeb ve Anıtlar Yüksek Kurulu’ndadır. Kurul kararlarını uygulamak yetkisi ise Kurul tarafından görevlendirilen ilgili diğer kamu idarelerindedir. Tamamı eski eser olarak tescil edilmiş olan Kapalıçarşı sınırları içerisinde yapılan tadilatlar ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuz’un izin verme, onaylama, denetleme, yıkım/söküm yapma görev ve yetkileri olmayıp görev ve yetki yasa ile belirlenmiş kişi veya kuruluşlardadır” açıklamasına yer verildi.