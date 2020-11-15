Tarihi Vaniköy Camii’nde çıkan yangın söndürüldü

Üsküdar’da Tarihi Vaniköy Camii’nde çıkan yangın denizden ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Caminin imamı olduğu öğrenilen bir kişi, çocuklarının camide olduğunu zannederek sinir krizi geçirdi.
Denizden 3 sahil güvenlik teknesi, karadan 5 itfaiye aracı ve ekibiyle müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması yapıldı. Vaniköy Camii’nde çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Cami imamı sinir krizi geçirdiÖte yandan, caminin imamı olduğu öğrenilen bir kişi, çocuklarının içeride olduğunu sanıp sinir krizi geçirdi. Sağlık ekipleri sinir krizi geçiren şahsa ambulansta müdahale etti.