Tartıştığı sürücünün aracına çarpan kamyon şoförü yakalandı

Başakşehir’de tartıştığı sürücünün aracına çarpan kamyon şoförü ekipler tarafından yakalandı. Öte yandan kamyon şoförünün tartıştığı sürücünün aracına çarptığı anlar cep telefonu kamerasına yansımıştı.Başakşehir - İkitelli yolunda bir kamyon şoförü tartıştığı sürücünün aracına çarpmıştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar kapsamında araç sürücüsü S.A. isimli sürücü şahıs, Sivil Trafik ekiplerince yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan sürücü şahsa, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun; “Aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek ” 314 lira, “Araç trafiğinin emniyetini ihlal etmek suretiyle tedbirsiz ve saygısız davranışlarda bulunarak araç kullanmak ”tan 144 lira olmak üzere toplam 458 lira idari para cezası işlemi uygulandığı öğrenildi. Ayrıca sürücü şahsa Türk Ceza Kanunu’nun “Kara, Deniz, Hava veya Demiryolu ulaşım araçlarını kişilerin, sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etme” içerikli adli işlem başlatıldı.