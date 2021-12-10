TBMM Başkanı Şentop, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İSİPAB 16. Konferansı’nda Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Brahim Boughali ve parlamento üyeleriyle bir araya geldi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, İSİPAB 16. Konferansı’nda Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Brahim Boughali ve parlamento üyeleriyle bir araya geldi. TBMM Başkanı Şentop, kabulde, “Cezayir bizim Afrika kıtasındaki en büyük ticaret ortağımızdır. 3,5 milyar dolar bir ticaret hacmimiz var. Ülkenizdeki en büyük dış ticaret yatırımcıları da Türk firmaları. Gerek savunma sanayi ve diğer alanlarda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Parlamentolar arasında da ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz" dedi.