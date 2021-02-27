TBMM Başkanı Şentop Erbakan’ın kabrini ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının 10’uncu yıl dönümü dolayısıyla kabrini ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklama yapan Başkan Şentop, “Özellikle milli görüş siyaseti yapmanın çok zor olduğu bir zamanda bunu başarıyla taşımış ve Türkiye’yi bugünlere getiren bir anlayışın öncülüğünü yapmıştır” dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Cumhuriyeti 54’üncü Hükümeti Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın vefatının 10’uncu yıl dönümü dolayısıyla Zeytinburnu Merkezefendi Mezarlığı’ndaki kabrini ziyaret etti. Ziyaretinde Şentop’a Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy eşlik etti. Merkezefendi Camii Müezzini Ali Sevili’nin Kur’an-ı Kerim okuduğu ziyarette Erbakan için dualar edildi.

“Başbakan olarak 54’üncü hükümette memleketimize büyük hizmetler yapmıştır”

Açıklamalarda bulunan Meclis Başkanı Mustafa Şentop, “Bugün 27 Şubat 2021. Bugün Prof. Dr. Erbakan’ın vefatının 10’uncu yıl dönümü. Kendisini rahmetle anıyoruz. Bugün de bu vesileyle kabrini ziyaret ettik. Necmettin Erbakan hocamız Türkiye’ye, Türkiye Cumhuriyetine büyük hizmetler etmiş büyük emekler vermiş bir şahıstır. Önce akademisyen olarak, daha sonra sivil toplum kuruluşlarında, borsalar birliğinde, arkasından milletvekili olarak parlamentoda, siyasi parti genel başkanı olarak siyasette, daha sonrada bakanlık yaparak, başbakan yardımcılığı yaparak hükümette ve en nihayetinde başbakan olarak 54’üncü hükümette memleketimize büyük hizmetler yapmıştır” şeklinde konuştu.

“O dönemde Erbakan’ın siyaset için seçmiş olduğu alan Türkiye’de zor bir alandı”

Sözlerinin devamında Başkan Şentop, “Hizmetleri sadece kendi yaptıklarıyla değil, yetiştirdikleri insanlarla ve Türkiye’ye sunmuş olduğu ufukla, projelerledir. Aynen isminde olduğu gibi Necmüddin’dir, yani dinin yıldızıdır. Zor zamanlarda siyaset yapmıştır. Kendisi Türkiye’de çok parlak bir akademisyendir. Eğer kendi alanında akademisyen olarak iş hayatında çalışmış olsaydı çok büyük, parlak başarılar elde edebilirdi şahsı için. Ama bu kişisel özellerini ve bu ikbali inandığı dava uğruna feda etmeye ve bu yolda gayret göstermeye tercih etmiştir. Kendisinin jenerasyonuna baktığımızda yine rahmetli Ecevit, Demirel, Türkeş’le birlikte siyaset yapmışlardır. Ancak o dönemde Erbakan’ın siyaset için seçmiş olduğu alan Türkiye’de zor bir alandı. Bu alanda siyaset yapabilmek için büyük bir özgüvene sahip olmak, kararlılığa sahip olmak, hiçbir zaman düşmeyen, azalmayan bir morale sahip olmak, bir davaya adanmış olmak gerekirdi” dedi.

“Türkiye’yi bugünler getiren bir anlayışın öncülüğünü yapmıştır”

Konuşmasını sürdüren Başkan Şentop, “Bütün bu vasıflar o zor zamanda, yalnız başına çıkmış olduğu bir yolda kendisiyle beraber birçok arkadaşı, daha sonra da kendisinin yetiştirmiş olduğu birçok siyasetçi bu yolda yürümüştür. Bu zor zamanlarda siyaset yapmanın, özellikle milli görüş siyaseti yapmanın çok zor olduğu bir zamanda bunu başarıyla taşımış ve Türkiye’yi bugünlere getiren bir anlayışın öncülüğünü yapmıştır. Kendisini rahmetle her zaman anıyoruz. Bugün daha özel bir gün. Vefatının 10’uncu yıl dönümü. Bu münasebetle bir kere daha anıyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.