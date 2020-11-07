banner3088

TBMM Başkanı Şentop: "Fransa’da uzun zamandır bütün Müslümanları tedirgin eden gelişmeler yaşanıyor. Fransa’da Türk ailenin gözaltına alınması devlet eli ile yapılan bir eşkıyalıktır. Bu iş çığırından çıkmış gibi görünüyor. Büyükelçimiz il

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, “Fransa’da uzun zamandır bütün Müslümanları tedirgin eden gelişmeler yaşanıyor. Fransa’da Türk ailenin gözaltına alınması devlet eli ile yapılan bir eşkıyalıktır. Bu iş çığırından çıkmış gibi görünüyor. Büyükelçimiz ile konuştum ailelerimizde haklarını arama hususunda adımları atacaklar” dedi.

TBMM Başkanı Şentop: "Fransa’da uzun zamandır bütün Müslümanları tedirgin eden gelişmeler yaşanıyor. Fransa’da Türk ailenin gözaltına alınması devlet eli ile yapılan bir eşkıyalıktır. Bu iş çığırından çıkmış gibi görünüyor. Büyükelçimiz il
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, “Fransa’da uzun zamandır bütün Müslümanları tedirgin eden gelişmeler yaşanıyor. Fransa’da Türk ailenin gözaltına alınması devlet eli ile yapılan bir eşkıyalıktır. Bu iş çığırından çıkmış gibi görünüyor. Büyükelçimiz ile konuştum ailelerimizde haklarını arama hususunda adımları atacaklar” dedi.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Fraport Tav Antalyaspor:...
Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Fraport Tav Antalyaspor:...
  1. SPOR

banner3196

banner3552

banner3211