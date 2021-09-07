TBMM Müsilaj Araştırma Komisyonu Büyükada’da tüple dalış yaptı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Müsilaj Araştırma Komisyonu, Marmara Denizi’nde 7 ili kapsayacak olan çalışmalar kapsamında startı bu sabah Yenikapı’dan verilen çalışmaların ikinci aşamasını Büyükada’da yaptı. Ankara’dan gelen komisyon üyeleri, müsilaj etkilerinin gözlenmesi için Büyükada’da yaptıkları tüplü dalış ile su altında incelemelerde bulundu.
Geçtiğimiz aylarda Marmara Denizi’ni kaplayan müsilaj sorununun nedenlerini araştırmak üzere TBMM tarafından kurulan Müsilaj Araştırma Komisyonu İstanbul’daki çalışmalarına devam ediyor. Marmara Denizi’nde 7 ili kapsayacak olan çalışmalar kapsamında ilk gün, İstanbul’daki çalışmanın ikinci kısmı tamamlandı. Sabah saatlerinde Yenikapı’daki incelemelerde bulunan komisyon üyeleri daha sonra tekne ile Büyükada’ya hareket etti. TBMM Musilaj komisyon üyeleri musilaj etkisinin gözlenmesi için Büyükada’da tüplü dalış yaptı.
Netice itibariyle bu incelemeler sonrası bir rapor hazırlayacaklarını kaydeden Mustafa Demir, “ Şu anda fiziksel arıtma değil, mekanik arıtma değil, ileri biyolojik arıtmanın başta İstanbul olmak üzere bütün Marmara’da hayata geçirilmesi. Şüphesiz bu hem bir kaynak gerektiriyor hem de zaman gerekiyor. Ama bunu başarmış belediyelerimiz de var, organize sanayi kuruluşlarımız da var, henüz yeni başlayan yerlerde var. Bizde onların tespitini yapıyoruz. Netice itibariyle bir rapor oluşturacağız. Bu raporda mevcut durumu, kirleticilerin etkileri, çözüm yollarıyla birlikte bir rapor oluşturup gerekli yerlere takdim edeceğiz ”açıklamasında bulundu.
Küçük parçacıklar halinde musilaj gördüğünü ifade eden Demir, “Şu anda ortalama 5-10 metreye dalıyor arkadaşlar, oralarda ufak müsilajlar görebiliyoruz. Küçük parçacıklar halinde müsilaj görebiliyoruz ama geçmişte, özellikle Haziran ve Temmuz ayındaki müsilaj yok. Bizim için sevindirici bir haber. Ekosisteme etkisini gözlemliyorsunuz çünkü canlılarda bir solma var, burada bile canlılarda bir solma var ama müsilajın yok olması da bizim açımızdan, gelecek açısından önemli” şeklinde konuştu.
Tüplü gerçekleştirilen dalışlar sonrası Komisyon üyeleri tekne ile Yenikapı’ya hareket etti. Komisyon üyelerinin bir sonraki çalışma için Tekirdağ’a geçecekleri öğrenildi.