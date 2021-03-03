Kırklareli’de konuşan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Trakya Balkanların Dubai’si olacak. 12 balkan ülkesini buraya taşıyacağım” dedi.

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, 600 araçlık konvoyla İstanbul’dan Kırklareli’ne yoğun karşılamalar nedeniyle 5 saatte ulaşabildi. Kırklareli şehir girişinde meşale ve bayraklarla karşılanan Sarıgül, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Türkiye Değişim Partisi Kırklareli İl Başkanlığı binasının açılışına katılarak kurdeleyi kesti.

“Bütün yurttaşlarımıza TDP’nin kapısı açıktır”

Parti binası açılışında vatandaşlara hitap eden Sarıgül, “İl merkezimizin kapısından içeri giren hiçbir yurttaşımıza, sağcı mısın, solcu musun, hangi etnik kökenden geldin, kime oy verdin diye bir soru asla sorulmaz. Bu kapıdan içeri gelen bütün yurttaşlarımız varlığa gelir. Berekete gelir. Mutluluğa gelir. Atatürk ilkelerine gelir. Cumhuriyetimiz değerlerini geliştirip güçlendirmeye gelir. İnançlara saygılı laikliğe gelir. Hudut ve bayrak bütünlüğü diyen ülkemizin bölünmez bütünlüğünü savunan bütün yurttaşlarımıza TDP’nin kapısı açıktır” dedi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği davet salonunda partililerle bir araya gelen Sarıgül, basın toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya, TDP genel sekteri Hasan Aydın, genel merkez yöneticileri, il başkanları ve partililer katıldı.

“Türkiye’yi barışa barışa büyüteceğiz”

Konuşmasında Türkiye Değişim Partisi’nin ana ilkelerinden söz eden Sarıgül, “Atatürk ilkelerini savunan, cumhuriyetin değerlerini geliştirerek koruyan, evrensel hukuk kurallarına uyan, inançlara saygılı, laikliği yaşatan, üretimi destekleyen, emeği koruyan, hudut ve bayrak birliği diyen bir Türkiye Cumhuriyeti’nin en demokratik kitle partisidir. Kardeşlerim; bugün, Trakya’mızın incisi Kırklareli’nde ’40 Şehitler Anıtı’nı ziyaret ederek ecdadımıza dualar okuduk, ruhları şad olsun. Vatanımız, bayrağımız hiçbir zaman yere düşmeyecek. Türkiye’yi demokrasiyle yönetme o kadar zor değil. Yurttaşlarım takdir ederse, Allah izin verirse, bütün Türkiye’yi barışa barışa büyüteceğiz” dedi.

“Biz değişimin garantörü, bu ülkenin traktörüyüz”

Tarımla ilgili açıklamalar yapan Sarıgül, “Biz bu toprağın özü, tarımın da sözüyüz. Biz değişimin garantörü, bu ülkenin traktörüyüz. Kırklareli’mizin kadim topraklarının gönül bahçesinde, artık sizlerin desteği ile hep beraber yürüyoruz. TDP iktidarının ateşini hiçbir zaman sönmeyecek. Biz yıllardır ülkemizde, adım atmadık yer, sıkılmadık el bırakmadık. Her yerde birlikte güldük, birlikte duygulandık. Çünkü biz, evinizin içi, sokağınızın köşesi, caddelerin meydanların sesi, köylerin şehirlerin nefesi, güçsüzün bileği, korkunun yüreği, çaresizlerin çaresi olacağız” diye konuştu.

“Bu topraklara değişimin bereketi gelecek”

Kırklareli’nin sorunlarını bildiğini söyleyen Sarıgül, “Ayçiçek bizim geleceğimizdir, ayçiçek bizim gururumuzdur ama çiftçi alamıyor, yem pahalı, çiftçi ekemiyor, tohum pahalı ve çiftçi süremiyor, mazot pahalı. Bu topraklara değişimin bereketi gelecek. Çiftçimiz sürsün. Çiftçimiz yemi de, tohumu da mazotu da istediği gibi alsın” dedi.

“Trakya Balkanların Dubai’si olacak”

Trakya bölgesine yapmayı planladığı yatırımlardan söz eden Sarıgül, “Trakya Türkiye’nin Dubai’si olacak. 12 balkan ülkesini buraya taşıyacağım. 150 milyon bu bölgede yurttaşlarımız buraya gelecekler. Bu bölgede yepyeni oteller olacak. Bu bölgede alışveriş merkezleri olacak. Ulaşımcı kazanacak. Trakyalı işsiz gezen binlerce gencimiz kazanacak” dedi.

“Sanayinin kahrı Trakya’nın, kaymağını İstanbul ve Ankara’ya yiyor“

Sanayi gelirlerini Trakya’ya taşıyacağını söyleyen Sarıgül, “Sanayinin kahrı Trakya, kaymağını İstanbul ve Ankara’ya yiyor. Ergene-Çorlu-Çerkezköy-Lüleburgaz hattında binlerce fabrika var. Bu fabrikaların gelirleri Trakya’ya gelmiyor. O fabrikaların gelirleri İstanbul ve Ankara’da paylaşılıyor. Türkiye Değişim Partisi iktidarında Trakya çok farklı bir noktada olacak” dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partililere fotoğraf çekilerek sohbet etti.