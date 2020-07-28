Teknosa’nın yeni normaldeki ilk mağaza yatırımı Ankara’ya

Türkiye’nin öncü teknoloji perakende şirketi Teknosa, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığı için gerekli tüm önlemleri alarak Ankara Taurus AVM’de yeni bir mağaza açtı.

Teknosa, günlük hayatta normalleşme adımları atılırken teknolojiye erişimi kolaylaştıracak yatırımlarına devam ediyor. Teknosa, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığı için gerekli tüm önlemleri en üst düzeyde alarak 28 Temmuz’da Ankara’nın gözde alışveriş ve yaşam merkezlerinden Ankara Taurus AVM’de yeni mağazasını açtı ve Ankara’daki mağaza sayısını 14’e çıkardı. Mağazada, telekomdan küçük ev aletlerine, TV’lerden bilgisayar ve aksesuarlara kadar yüzlerce markanın binlerce çeşit ürünü ve hizmetleri tüketicilerle buluşacak.

Açılışa özel kampanya

Açılışa özel olarak, 28 Temmuz - 3 Ağustos tarihleri arasında Ankara Taurus AVM Teknosa mağazasında akıllı telefon, tablet ve TV’lerin yanı sıra kişisel bakım ürünleri ve küçük ev aletlerinde özel indirim kampanyaları gerçekleştiriliyor. Kampanya dahilinde, stoklarla sınırlı Philips The One ambilight 4K UHD LED TV 4.899 TL indirimli fiyatıyla sunulurken, televizyon ile birlikte Preo Drone’a 1 TL’ye sahip olunabiliyor. Ayrıca Huawei P Smart Pro 128 GB Midnight akıllı telefon 900 TL indirimle 2 bin 499 TL’den, Asus Vivobook 15 X505ZA- BQ887T notebook ise bin 100 TL indirimle 3 bin 799 TL’den raflardaki yerini alıyor. Kişisel bakım ürünleri ve ev aletlerinde yüzde 60’a varan indirim sunan kampanyada, Remigton CI 5319 saç maşası 119 TL, Arzum Linda saç kurutma makinesi 67 TL, Braun MGK 5280 9’u 1 arada erkek bakım kiti 449 TL ve Arzum AR4085 Pronto 2’si 1 arada dikey elektrikli süpürge 189 TL’den satışa sunuluyor.